quarta-feira, 25 de fevereiro de 2026

Homem é executado a tiros na madrugada desta quarta-feira em Sobral

quarta-feira, fevereiro 25, 2026  Nenhum comentário

Na madrugada desta quarta-feira, dia 25, um crime de homicídio a bala foi registrado na rua da Lagoa, localizada entre os bairros Terrenos Novos e Vila União, em Sobral.

A vítima, do sexo masculino, foi executada com vários disparos de arma de fogo. A Polícia Militar foi acionada e realizou o isolamento da área do crime até a chegada da equipe da Perícia Forense, que realizou os primeiros levantamentos no local.

A Polícia Civil ficará responsável pela investigação para identificar a autoria e a motivação do homicídio.

Com este caso, Sobral registra o 12º homicídio doloso no corrente ano. Novas informações poderão ser divulgadas a qualquer momento.

