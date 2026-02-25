Homem é executado a tiros na madrugada desta quarta-feira em Sobral

Na madrugada desta quarta-feira, dia 25, um crime de homicídio a bala foi registrado na rua da Lagoa, localizada entre os bairros Terrenos Novos e Vila União, em Sobral.





A vítima, do sexo masculino, foi executada com vários disparos de arma de fogo. A Polícia Militar foi acionada e realizou o isolamento da área do crime até a chegada da equipe da Perícia Forense, que realizou os primeiros levantamentos no local.





A Polícia Civil ficará responsável pela investigação para identificar a autoria e a motivação do homicídio.



