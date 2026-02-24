Pinheiro Supermercado convida para o lançamento da pedra fundamental do novo CD em Sobral

Nesta quarta-feira, 25, o Supermercado Pinheiro convida para o lançamento da pedra fundamental do novo Centro de Apoio Logístico Regional de Sobral. O evento acontecerá às 9h, e contará com a presença do prefeito, Oscar Rodrigues Jr, dos irmãos Honório e Bosco Pinheiro, fundadores do varejista, secretários municipais e outras autoridades regionais.





O novo empreendimento terá mais de três mil metros quadrados, sendo 2 mil m² de área construída e será erguido ao lado da unidade do Pinheiro no Junco. A estrutura inédita na cidade também irá atender diretamente as lojas de Tianguá, Itapipoca, Cruz, Acaraú e, futuramente, Itarema, consolidando a cidade como um hub logístico para a região Norte do Estado.









SERVIÇO:

Horário - Quarta-feira (25/02), às 9h

Endereço - Av. John Sanford, 1800, Junco