Influencer diz estar grávid4 após tr4nsar com 4OO homens em um dia

Bonnie Blue afirmou estar grávida após ter relações s3xuais com 400 homens em um único dia. A influencer e produtora de conteúdo porn0gráf1co compartilhou, nesse domingo (22/2), a notícia nas redes sociais, junto com um vídeo que mostrava a “missão”.





A equipe da jovem de 26 anos alegou que os homens não usaram proteção enquanto tentavam quebrar o “recorde mundial de torta de creme”. Vídeos do evento mostram Bonnie na mansão de Lord Davenport, em Londres, com grupos de homens usando balaclavas azuis.





Aparentemente, a gravidez era um dos objetivos do desafio. “Tenho esperança de que, quando tantos esperm4tozoides são lançados em direção aos meus ovári0s no meu período mais férti1, um deles consiga vencer essa corrida.”





Um vídeo publicado recentemente em seu canal no YouTube mostra Bonnie fazendo um teste de gravidez depois de revelar que estava de cama por não se sentir bem. “Estou vomitando, com dor de cabeça, e quando digo dor de cabeça, quero dizer uma enxaqueca daquelas”, disse na filmagem.





Após o anúncio da gravidez, jornais internacionais destacaram que existem contradições no vídeo publicado pela influencer. O teste de gravidez usado por Bonnie exige que, para ser positivo, tanto a linha de controle menor quanto a linha de gravidez maior precisam aparecer de forma visível.





No vídeo, a linha de gravidez da janela maior está claramente visível, mas aparentemente não há linha na janela de controle menor. Sendo assim, o teste estaria inválido.





Além disso, Bonnie disse que precisou “perguntar ao ChatGPT” o que fazer em seguida. Ela, então, decidiu pagar por um “exame particular” porque não pretendia “pôr os pés em um prédio do NHS (sistema de saúde público do Reino Unido)”.





COM INFORMAÇÕES DE METRÓPOLES