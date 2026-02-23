Gilmarlândia: projeto pode criar cidade em homenagem a Gilmar Mendes

Um projeto apresentado no interior de Mato Grosso prevê a criação de um novo município que, de forma informal, já vem sendo chamado de “Gilmarlândia”, em referência ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes.
A proposta foi lançada no último sábado (21) com o nome oficial de Nova Aliança do Norte e foi divulgada inicialmente pelo jornal Folha do Estado.
A futura cidade está planejada para uma área situada entre os municípios de Diamantino e São José do Rio Claro, a cerca de 300 quilômetros de Cuiabá. Caso o processo avance e seja aprovado pelas instâncias competentes, o novo município passará a ser o 143º do estado.
Natural de Diamantino, Gilmar Mendes participou do evento de lançamento do projeto. Durante a cerimônia, o ministro destacou a importância da cooperação entre instituições públicas, iniciativa privada e a comunidade local como caminho para viabilizar o empreendimento e fomentar o desenvolvimento regional. S
egundo ele, a integração desses setores é fundamental para garantir crescimento sustentável e organização administrativa da nova cidade.
A proposta é liderada pelo produtor rural Eraí Maggi, um dos principais nomes do agronegócio na região. O projeto prevê a construção de uma cidade planejada em uma área marcada pela forte expansão agrícola, com o objetivo de atender à crescente demanda por infraestrutura urbana, serviços públicos e suporte administrativo em um território que concentra intensa atividade econômica no campo.
O encontro de lançamento reuniu lideranças políticas, empresários e representantes da sociedade civil, que debateram aspectos técnicos, jurídicos e sociais da possível emancipação.
A criação de um novo município, no entanto, depende de uma série de etapas legais, como estudos de viabilidade econômica e administrativa, além de consultas públicas à população local, antes de eventual aprovação pelos órgãos competentes. (Foto: STF; Fonte: InfoMoney; Poder360)
