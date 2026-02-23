SANTANA DO ACARAÚ-CE: internauta afirma que estudantes dos distritos estariam perdendo aulas por falta de manutenção nos veículos

A equipe de reportagem do portal Sobral 24 Horas recebeu, nesta semana, uma denúncia de um internauta do município de Santana do Acaraú relatando a situação precária do transporte escolar que atende alunos dos distritos da cidade.





Segundo o denunciante, os ônibus utilizados no transporte dos estudantes estariam sucateados, sem manutenção adequada e apresentando problemas constantes, o que estaria prejudicando o deslocamento dos alunos até as escolas. A preocupação maior dos pais é que, devido às falhas nos veículos, muitos estudantes estariam perdendo aulas.





“Os ônibus dos estudantes dos distritos estão sucateados, sem manutenção e nossos filhos estão perdendo aulas. Faça alguma coisa, senhor prefeito! Dessa forma não pode ficar”, relatou o internauta.





Pais e responsáveis cobram providências da gestão municipal para garantir segurança e regularidade no transporte escolar, serviço essencial para o acesso à educação, especialmente para estudantes que moram em localidades mais afastadas.





A reportagem deixa o espaço aberto para que a Prefeitura de Santana do Acaraú se manifeste sobre a denúncia e informe quais medidas estão sendo adotadas para resolver a situação.