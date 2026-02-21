Influenciadora Bianca Dias morre dias após cirurgia

Morreu, nesta sexta-feira (20), a influenciadora digital Bianca Dias, em Guarujá (SP). Ela estava na casa da família enquanto se recuperava de uma cirurgia, realizada há cerca de 20 dias.





A jovem apresentava uma boa recuperação, mas teve um mal súbito. A família tentou prestar socorro, mas a influenciadora não resistiu.





Por meio das redes sociais, a família disse que Bianca foi vítima de uma embolia pulmonar.





A influenciadora tinha 27 anos de idade. Ela deixa duas filhas, Beatriz e Lavínia.





O velório foi realizado na manhã desta sexta-feira. As informações são do Metrópoles.





A irmã de Bianca, Kety Dias, prestou homenagem no Instagram.





– Essa foi a nossa última foto juntas. E eu jamais imaginei que ela carregaria tanto significado. Desde pequena eu tinha esse instinto de cuidar de você. Um cuidado que parecia maior do que eu mesma. Eu sempre quis te proteger de tudo, como se o mundo pudesse ser menos duro se eu estivesse por perto. Tem até aquele machucado que você diz que foi você que fez… mas eu sinto a dor dele em mim. Na minha memória, parece que fui eu que me machuquei. Talvez porque tudo que doía em você, doía em mim também. E está doendo agora. Está doendo como nunca doeu antes. Eu não paro de me perguntar o que eu poderia ter feito para evitar isso. Se eu estivesse mais perto… se eu tivesse insistido mais… se eu tivesse visto algum sinal… Minha mente não descansa. (…) Te amo para sempre, minha estrelinha – diz trecho do post.





Confira:





Fonte: Pleno News