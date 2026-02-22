CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

 

SOBRALNET - A MELHOR INTERNET DO BRASIL!

SIGA-NOS NO INSTAGRAM

domingo, 22 de fevereiro de 2026

Homem tem casa invadida, é baleado e morre no distrito de Aracatiaçu, em Sobral

domingo, fevereiro 22, 2026  Nenhum comentário

Um homem morreu após ter a casa invadida e ser baleado na noite deste domingo, 22 de fevereiro de 2026, no distrito de Aracatiaçu, em Sobral. A vítima foi identificada como João Paulo da Silva Lima, de aproximadamente 35 anos de idade.

Segundo informações, o crime ocorreu em um local conhecido como Rua da Gruta, quando indivíduos invadiram a residência e efetuaram diversos disparos contra a vítima.

João Paulo ainda foi socorrido por uma ambulância e encaminhado à Santa Casa de Misericórdia de Sobral, mas não resistiu aos ferimentos e morreu horas depois.

A Polícia Civil, por meio da 1ª Delegacia de Sobral, deverá investigar o caso para identificar a autoria e a motivação do crime.

Com este caso, Sobral já registra 10 homicídios dolosos somente em 2026, aumentando a preocupação com a violência no município. Com informações de Sobral Online

Veja mais sobre:

0 comentários:

Postar um comentário

Comente esta matéria

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 