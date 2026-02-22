Homem tem casa invadida, é baleado e morre no distrito de Aracatiaçu, em Sobral

Um homem morreu após ter a casa invadida e ser baleado na noite deste domingo, 22 de fevereiro de 2026, no distrito de Aracatiaçu, em Sobral. A vítima foi identificada como João Paulo da Silva Lima, de aproximadamente 35 anos de idade.





Segundo informações, o crime ocorreu em um local conhecido como Rua da Gruta, quando indivíduos invadiram a residência e efetuaram diversos disparos contra a vítima.





João Paulo ainda foi socorrido por uma ambulância e encaminhado à Santa Casa de Misericórdia de Sobral, mas não resistiu aos ferimentos e morreu horas depois.





A Polícia Civil, por meio da 1ª Delegacia de Sobral, deverá investigar o caso para identificar a autoria e a motivação do crime.



