Homem tem casa invadida, é baleado e morre no distrito de Aracatiaçu, em Sobral

Um homem morreu após ter a casa invadida e ser baleado na noite deste domingo, 22 de fevereiro de 2026, no distrito de Aracatiaçu, em Sobral. A vítima foi identificada como João Paulo da Silva Lima, de aproximadamente 35 anos de idade.
Segundo informações, o crime ocorreu em um local conhecido como Rua da Gruta, quando indivíduos invadiram a residência e efetuaram diversos disparos contra a vítima.
João Paulo ainda foi socorrido por uma ambulância e encaminhado à Santa Casa de Misericórdia de Sobral, mas não resistiu aos ferimentos e morreu horas depois.
A Polícia Civil, por meio da 1ª Delegacia de Sobral, deverá investigar o caso para identificar a autoria e a motivação do crime.
Com este caso, Sobral já registra 10 homicídios dolosos somente em 2026, aumentando a preocupação com a violência no município. Com informações de Sobral Online
