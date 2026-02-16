Escola que homenageia Lula tem evangélicos em lata de conserva

Ala com sátira tem fazendeiros, empresários e defensores do regime militar.

A Acadêmicos de Niterói, escola de samba que homenageou o presidente Lula (PT) no carnaval do Rio de Janeiro neste domingo (15) apresentou uma ala chamada “Neoconservadores em conserva”, com fantasias em formato de lata de conserva, em tom de sátira.





A ala de número 22 [mesmo número de urna do Partido Liberal], foi pensada para retratar os chamados “neoconservadores” como um grupo que se posiciona contra Lula e defende pautas como privatizações e mudanças nas regras de trabalho.





Na descrição da escola, a fantasia usa a lata como símbolo da família tradicional, descrita como composta apenas por homem, mulher e filhos.





Além disso, cada componente teve personagens na cabeça para representar diferentes setores ligados ao neoconservadorismo, como um fazendeiro, uma mulher rica, defensores da ditadura militar e evangélicos.





Ainda de acordo com o texto, esses grupos formariam um bloco no Congresso Nacional com pautas como flexibilização do porte de armas, exaltação militar, interesses do agronegócio e valores ligados à família tradicional.





