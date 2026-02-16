Sobralenses solicitam à gestão do prefeito Oscar Rodrigues a construção de hospital veterinário público em Sobral

Em Sobral, moradores têm se mobilizado para solicitar à gestão do prefeito Oscar Rodrigues a construção de um hospital veterinário público no município. A demanda surge diante do grande número de tutores de animais de estimação que enfrentam dificuldades financeiras para arcar com consultas, exames, cirurgias e outros procedimentos médicos veterinários.

De acordo com os sobralenses, a criação de um hospital veterinário público seria uma medida de grande impacto social, garantindo atendimento digno e acessível para cães, gatos e outros animais domésticos. Para muitas famílias, os pets são parte essencial do lar, oferecendo companhia, afeto e bem-estar emocional.

A população destaca que, atualmente, os custos com atendimento veterinário na rede privada podem ser elevados, o que acaba impedindo que diversos animais recebam o tratamento necessário. A ausência de uma estrutura pública específica para esse tipo de atendimento amplia essa dificuldade, principalmente para famílias em situação de vulnerabilidade.

Os moradores afirmam que ficariam profundamente gratos com a construção de uma unidade que atendesse essa demanda crescente. Eles pedem que o prefeito olhe com atenção e sensibilidade para a solicitação, considerando a importância dos animais de estimação na vida das pessoas e o impacto positivo que um hospital veterinário público poderia gerar na cidade.

A expectativa é de que o diálogo avance e que a gestão municipal avalie a viabilidade do projeto, atendendo a um apelo que une saúde pública, bem-estar animal e responsabilidade social.