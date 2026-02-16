Policiais civis disfarçados de foliões prendem suspeito de homicídio durante Carnaval no Cariri

Ele é suspeito de matar desafeto em razão de dívida relacionada ao tráfico de drogas.

Policiais civis disfarçados de foliões cumpriram, neste domingo (15), um mandado de prisão preventiva em Barbalha. A ação resultou na captura de Ítalo do Nascimento Pinheiro, de 27 anos, suspeito da prática de homicídio doloso. A operação foi realizada por equipes da Polícia Civil do Ceará (PCCE), com apoio da Polícia Militar do Ceará (PMCE), e o preso foi colocado à disposição da Justiça.





Segundo as investigações conduzidas pela Delegacia de Polícia Civil de Barbalha, o suspeito é apontado como autor da execução de Edson Jackson, crime ocorrido em novembro de 2025, no bairro Malvinas, no município. Conforme apurado, a vítima foi atingida por disparos de arma de fogo em razão de uma dívida relacionada ao tráfico de drogas.





Com informações sobre a localização do investigado, que participava das festividades carnavalescas na cidade-polo do Cariri, os agentes adotaram estratégia de disfarce para efetuar a prisão sem chamar atenção. O cumprimento da ordem judicial ocorreu sem resistência. Segundo a polícia, o suspeito possui outras três passagens por homicídio e uma por roubo a pessoa.





Após a prisão, Ítalo do Nascimento Pinheiro foi encaminhado às autoridades competentes para os procedimentos legais cabíveis.





Fonte: CN7