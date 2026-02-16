Troca de tiros em intervenção policial deixa quatro mortos e um ferido em Barreira

Uma intervenção policial terminou com quatro suspeitos mortos e um ferido no município de Barreira, neste domingo (15). O homem ferido, de 35 anos, possuía mandado de prisão em aberto por homicídio e foi preso. Durante a ação, quatro armas de fogo e diversas munições foram apreendidas.





Segundo a Polícia Militar (PMCE), equipes foram acionadas após denúncias de que indivíduos armados estariam reunidos em um bar da região, efetuando disparos com armas curtas e longas, além de utilizarem som automotivo em alto volume. Diante das informações, policiais do Batalhão Especializado em Policiamento do Interior (BEPI) se deslocaram até o endereço indicado.





De acordo com a PM, ao chegarem ao local, os agentes foram recebidos a tiros por vários suspeitos, incluindo dois que estavam em uma motocicleta. Houve troca de disparos, e nenhum policial ficou ferido durante a intervenção.





Ao fim do confronto, quatro homens baleados foram socorridos ao hospital, onde os óbitos foram confirmados. O quinto envolvido foi encaminhado a um hospital, em Fortaleza, também ferido por disparo de arma de fogo, permanecendo sob escolta policial. Ele foi identificado como participante da ocorrência e tinha ordem judicial de prisão em aberto pelo crime de homicídio.





No local, os policiais apreenderam uma espingarda calibre 12 com numeração suprimida, uma pistola calibre .40 com numeração suprimida e três carregadores, além de dois revólveres calibre .38, também com numeração suprimida. Foram recolhidas ainda munições intactas e estojos deflagrados de diferentes calibres.





Todo o material apreendido foi apresentado na Delegacia Regional de Baturité, onde foi instaurado inquérito policial para apurar as circunstâncias da ocorrência.





Via portal CN7