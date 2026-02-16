Mega-Sena acumula e próximo prêmio pode chegar a R$ 72 milhões

O prêmio principal da Mega-Sena voltou a acumular após o sorteio realizado na noite deste sábado (14), aumentando a expectativa dos apostadores para o próximo concurso. De acordo com a Caixa Econômica Federal, nenhuma aposta acertou as seis dezenas do concurso 2973, fazendo com que a estimativa de prêmio para o sorteio de quinta-feira (19) chegue a R$ 72 milhões. Os números sorteados foram: 16 — 24 — 27 — 31 — 45 — 46.





Mesmo sem ganhador na faixa principal, apostas foram premiadas nas categorias secundárias. Na quina (cinco acertos), 63 bilhetes vencedores receberão R$ 43.862,01 cada. Já a quadra (quatro acertos) também registrou milhares de apostas premiadas, com valores distribuídos conforme a divisão prevista para essa faixa de premiação.