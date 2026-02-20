Complexo Santa Casa de Sobral passa à gestão dos Franciscanos na Providência

O Complexo Santa Casa de Misericórdia de Sobral (SCMS) passará a ser gerido pela Fraternidade São Francisco de Assis na Providência de Deus. A Associação Santa Casa de Misericórdia de Sobral, responsável pela administração do Complexo, reuniu-se nesta sexta-feira, 20, e elegeu o administrador e religioso Frei Bartolomeu Schultz como diretor-geral, sucedendo o Pe. Raimundo Nonato Bastos. O bispo diocesano de Sobral, Dom José Luiz Gomes de Vasconcelos, presidiu a eleição e deu posse ao religioso.





Posteriormente, será realizada uma posse pública, com uma celebração litúrgica, ocasião em que as autoridades constituídas e a comunidade civil serão convidadas a participar deste momento solene.





No Hospital Santa Casa de Sobral, Renata Morbeck permanece como diretora, enquanto o Pe. Raimundo Nonato segue à frente da direção do Hospital do Coração. Além dos dois hospitais, o Complexo também abrange o Hotel Visconde e o Abrigo Sagrado Coração de Jesus.





Na quinta-feira, 19, Frei Bartolomeu, acompanhado do também franciscano frei Carlos Burdini, realizou uma visita técnica às instituições. Durante visita à Santa Casa de Sobral, ele ressaltou a importância da parceria. “Nós, que somos Franciscanos na Providência de Deus, atuamos diretamente na área da saúde e estivemos conhecendo os desafios e as conquistas dessa importante Santa Casa aqui na cidade de Sobral. Tivemos reuniões de alinhamento e quero parabenizar toda a equipe pelo trabalho, pelo empenho e pela dedicação em continuar fazendo dessa Santa Casa um grande santuário a serviço da vida”, destacou.





Segundo o frei, a Santa Casa de Sobral está alinhada com os propósitos da fraternidade. “Conseguimos enxergar aqui pessoas empenhadas em servir à comunidade e ajudar aqueles que mais precisam. Saímos daqui muito felizes e confiantes em uma parceria futura, que será exitosa graças à Divina Providência”, afirmou.





Durante a visita, a diretora da Santa Casa, Renata Morbeck, ressaltou os avanços da instituição centenária. “Temos trabalhado com otimização e melhoria contínua para realizar uma gestão estratégica, a fim de atender cada vez melhor a sociedade”, disse.





Dom Vasconcelos disse que a Nunciatura Apostólica e a Presidência da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil indicaram a Fraternidade Franciscanos na Providência como opção para este desafio na gestão da Santa Casa. “Os Franciscanos na Providência têm uma obra grandiosa em todo o Brasil, da Amazônia a São Paulo, ao Rio de Janeiro e a outros estados, além de atuação fora do país, com grande experiência no âmbito hospitalar. Eles vieram atender ao nosso pedido e tenho muita esperança de que farão um grande bem para o desenvolvimento desta Santa Casa de Misericórdia, que há 100 anos serve a este povo”, afirmou.



