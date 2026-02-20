Corpo de bebê de 20 dias é achado em rio e mãe é presa sob suspeita de infanticídio

A Polícia Civil de São Paulo prendeu uma mulher de 31 anos, identificada como Amanda Christina Batista Rodrigero, suspeita de ter entrado em um rio com a própria filha, uma recém-nascida de 20 dias, no município de Águas de Santa Bárbara, interior paulista. A criança, que estava desaparecida desde então, foi encontrada morta na tarde de quinta-feira (19), encerrando dois dias de buscas intensas nas águas do Rio Pardo.





Segundo as investigações, a mãe estacionou o carro às margens do rio na Avenida Marechal Deodoro por volta das 7h30 e caminhou até as águas carregando a bebê, momento registrado por câmeras de monitoramento. Moradores que testemunharam a cena acionaram equipes de resgate.





Horas depois, Amanda foi localizada com vida em um trecho do Rio Pardo próximo à Ponte do Óleo, na cidade de Óleo, a cerca de 14 quilômetros de onde havia entrado no rio. Dois moradores a retiraram da água e ela foi encaminhada pelo Corpo de Bombeiros ao pronto-socorro, antes de ser levada ao plantão policial, onde foi autuada em flagrante por tentativa de homicídio.





Durante os primeiros interrogatórios, os bombeiros relataram que a mulher apresentava sinais de confusão mental e, ao ser questionada sobre a filha, chegou a afirmar que não tinha filhos, segundo boletim de ocorrência.





Após audiência de custódia realizada na quarta-feira (18), a prisão foi convertida em preventiva. Com a localização do corpo da recém-nascida, o caso deve ser reclassificado pela Delegacia Seccional de Avaré e pode resultar em indiciamento por homicídio consumado ou infanticídio, dependendo dos laudos periciais e da análise das circunstâncias.





O corpo da bebê foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde exames serão realizados para determinar a causa exata da morte. A Polícia Civil segue colhendo depoimentos e reunindo provas para esclarecer o episódio e a possível relação com o estado psicológico da mãe na ocasião.





