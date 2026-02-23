Comerciante é baleado em tentativa de homicídio no Residencial Nova Caiçara, em Sobral

Uma tentativa de homicídio foi registrada na manhã desta segunda-feira, 23 de fevereiro de 2026, no Residencial Nova Caiçara, em Sobral. Câmeras de segurança do estabelecimento flagraram toda a ação criminosa.





De acordo com informações preliminares, o suspeito chegou ao local em uma motoneta Pop 100, entrou no comércio pedindo ração e, no momento em que o proprietário se virou para pegar uma sacola, sacou um revólver e efetuou pelo menos três disparos.





Um dos tiros atingiu o peito da vítima e outro a região próxima ao pescoço, passando pelo ombro. O comerciante foi socorrido em estado grave e encaminhado ao Hospital Regional Norte, onde recebeu atendimento médico.





A Polícia Militar e a Polícia Civil estiveram no local, colheram informações e já estão em posse das imagens das câmeras de segurança. Diligências estão sendo realizadas para identificar e localizar o autor do crime. Com informações de Fnews