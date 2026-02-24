CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

 

SOBRALNET - A MELHOR INTERNET DO BRASIL!

SIGA-NOS NO INSTAGRAM

terça-feira, 24 de fevereiro de 2026

Homem é executado a facadas às margens da CE-362, em Uruoca

terça-feira, fevereiro 24, 2026  Nenhum comentário

Na noite desta segunda-feira, 23 de fevereiro, um homem de 32 anos foi executado a facadas às margens da rodovia CE-362, na localidade de Barreiros, zona rural do município de Uruoca/CE. A vítima foi identificada pelo prenome de Xavier, que residia na cidade de Martinópole.

O crime ocorreu por volta das 20h. Equipes da Polícia Militar e da Polícia Civil foram acionadas e estiveram no local realizando os primeiros levantamentos.

As forças de segurança seguem em diligências na tentativa de identificar e prender o autor do homicídio. A Polícia Civil informou que um inquérito policial será instaurado para apurar a autoria e a motivação do crime.

Até o momento, ninguém foi preso. O caso segue sendo investigado.

Veja mais sobre:

0 comentários:

Postar um comentário

Comente esta matéria

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 