Homem é executado a facadas às margens da CE-362, em Uruoca

Na noite desta segunda-feira, 23 de fevereiro, um homem de 32 anos foi executado a facadas às margens da rodovia CE-362, na localidade de Barreiros, zona rural do município de Uruoca/CE. A vítima foi identificada pelo prenome de Xavier, que residia na cidade de Martinópole.





O crime ocorreu por volta das 20h. Equipes da Polícia Militar e da Polícia Civil foram acionadas e estiveram no local realizando os primeiros levantamentos.





As forças de segurança seguem em diligências na tentativa de identificar e prender o autor do homicídio. A Polícia Civil informou que um inquérito policial será instaurado para apurar a autoria e a motivação do crime.





Até o momento, ninguém foi preso. O caso segue sendo investigado.