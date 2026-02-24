Mauro Cid se aposenta do Exército aos 46 anos; veja salário

O Exército Brasileiro confirmou a aposentadoria antecipada do tenente-coronel Mauro Cid. A medida entra em vigor a partir de 2 de março e foi concedida após pedido do próprio militar, que recorreu ao mecanismo da cota compulsória – instrumento que autoriza a aposentadoria antes do prazo regular.A formalização da transferência foi publicada na última sexta-feira (20), em portaria assinada pelo general de Brigada Luiz Duarte de Figueiredo Neto, responsável pela Diretoria de Assistência ao Pessoal da Força.

Aos 46 anos, com 29 anos e 11 meses de serviços prestados, Cid ainda não havia alcançado o tempo necessário para a aposentadoria integral, prevista para 31 anos de carreira.









A aposentadoria antecipada é permitida a militares com mais de 20 anos de carreira.





Mesmo com a saída antecipada, a redução em seus vencimentos será pequena. Ele continuará com benefícios assegurados aos militares da ativa e deverá receber cerca de R$ 16 mil mensais.





Por outro lado, o oficial terá de desocupar o imóvel funcional que mora em Brasília no prazo de até 90 dias.





Após acordo de delação premiada, Cid foi condenado a dois anos de prisão em regime aberto. Ele começou a cumprir a pena em novembro e teve a tornozeleira eletrônica retirada por decisão do ministro Alexandre de Moraes.





Mesmo assim, segue proibido de sair de Brasília, de circular à noite e nos fins de semana, de usar redes sociais e de manter contato com outros réus, incluindo Jair Bolsonaro.



