sábado, 28 de fevereiro de 2026

Luto: Morre Dennis Carvalho, aos 78 anos, no Rio de Janeiro

O diretor e ator Dennis Carvalho morreu, neste sábado (28), no Rio de Janeiro. Ele tinha 78 anos de idade e estava internado no Copa Star, em Copacabana, Zona Sul da capital fluminense.

A causa do falecimento ainda não foi revelada. Em nota, a unidade de saúde destacou que não tem autorização da família para divulgar mais detalhes.

O Copa Star confirma com pesar o falecimento de Dennis de Carvalho neste sábado e se solidariza com a família, amigos e fãs por essa irreparável perda. O hospital também informa que não tem autorização da família para divulgar mais detalhes – diz o comunicado enviado ao jornal O Globo, de onde são as informações.

Dennis atuou em 28 produções e dirigiu outras 36 obras na televisão. Ele deixa três filhos: Leonardo Carvalho, Tainá e Luíza.

