TRUMP CONFIRMA QUE LÍDER SUPREMO DO IRÃ ESTÁ MORTO

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou, neste sábado (28), que o líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, foi morto. A declaração foi feita em publicação na Truth Social.





“Khamenei, uma das pessoas mais perversas da história, está morto”, escreveu o republicano, dizendo que a morte representa “justiça” para americanos e outros cidadãos afetados por ações atribuídas ao líder iraniano.





Mais cedo, Trump anunciou o início de “grandes operações de combate” no Irã para destruir o programa nuclear do país. Israel também confirmou ataques. Segundo a CNN Internacional, a ofensiva pode durar vários dias.





Em resposta, o Irã lançou ataques contra países do Oriente Médio que abrigam bases americanas, como Emirados Árabes Unidos, Catar, Bahrein, Kuwait, Jordânia e Iraque.





