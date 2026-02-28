Exército indica primeira mulher general na história do Brasil; Saiba quem é

O Exército Brasileiro deu um passo inédito ao indicar, pela primeira vez, uma mulher para a promoção ao posto de general. A escolhida foi a coronel médica Cláudia Lima Gusmão Cacho, apontada pelo Alto-Comando da força após votação secreta realizada na quarta-feira (24).





Para que a promoção seja efetivada, ainda é necessária a confirmação por decreto de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Caso seja oficializada, Cláudia, de 57 anos, entrará para a história como a primeira mulher a alcançar a mais alta patente do Exército.





Natural de Recife, em Pernambuco, a coronel é médica com especialização em pediatria. Ela ingressou no Exército em 30 de janeiro de 1996 e construiu sua trajetória profissional na área de saúde militar. Na vida pessoal, é casada e mãe de dois filhos.





Ao longo da carreira, Cláudia ocupou cargos de destaque, como a direção do Hospital de Guarnição de Natal e do Hospital Militar da Área de Campo Grande.





Também chefiou a Divisão de Perícias Médicas da Inspetoria de Saúde no Nordeste e o Escalão de Saúde da 1ª Região Militar.





Se confirmada a promoção, a coronel passará a integrar o seleto grupo de oficiais-generais responsáveis pelo comando de grandes estruturas da Força, como brigadas e regiões militares.





Para estar apto ao generalato, é necessário cumprir ao menos 35 anos de serviço, além de atender a critérios técnicos e receber indicação do Alto-Comando.





A possível ascensão de Cláudia Lima Gusmão Cacho é vista como um marco no processo de ampliação da participação feminina nas Forças Armadas.





O Exército passou a admitir mulheres nos quadros complementares de oficiais em 1992, enquanto o alistamento voluntário feminino para o serviço como soldado teve início apenas em 2025. (Foto: reprodução; Fonte: InfoMoney)