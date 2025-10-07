Super promoção de gás de cozinha em Sobral atrai consumidores com preços acessíveis

Moradores de Sobral e região já podem aproveitar uma super promoção no valor do gás de cozinha oferecida pela revendedora autorizada V. Machad, representante da Liquigás.





O botijão de 13 kg está sendo vendido por apenas R$ 89,99 para quem optar por retirar o produto diretamente no ponto de venda, localizado na Rua Julys Alison Balreira, nº 328, Bairro Sinhá Sabóia – Sobral (CE).





Para quem preferir a comodidade da entrega em casa, o valor é de R$ 99,99. O atendimento pode ser feito por meio dos telefones 0800 280 2211 ou pelo WhatsApp (88) 99202-0202.





A promoção é válida somente para pagamentos à vista e exclusivamente na cidade de Sobral, conforme informado no material divulgado.





A iniciativa da V. Machad tem atraído consumidores em busca de economia em meio à alta do custo de vida, oferecendo uma opção mais acessível para um item essencial no dia a dia dos lares brasileiros.