Mulher presa por violência doméstica morre em cela de delegacia

Uma mulher de 24 anos, presa por violência doméstica contra a ex-companheira de 30 anos, foi encontrada morta dentro de uma cela da Delegacia Central de Flagrantes de Porto Velho (RO). Geovana Antonela Meireles Tavares foi encontrada sem vida na manhã de sábado (3/1).





Segundo informações preliminares, policiais ouviram um barulho vindo da cela e, ao verificarem, encontraram a detenta desacordada. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou o óbito.





O Instituto Médico Legal (IML) e a perícia estiveram no local para os procedimentos de praxe. As circunstâncias da morte serão investigadas pelas autoridades competentes.





Via portal do Tupiniquim