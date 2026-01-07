Michelle: “Vi Bolsonaro pedindo para Deus levá-lo de tanta dor”

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro falou sobre o estado do ex-presidente Jair Bolsonaro durante coletiva de imprensa, nesta quarta-feira (7). Ela relatou que já viu o marido pedir a Deus para levá-lo por causa da dor que sente.





O líder conservador voltou para a Superintendência da Polícia Federal (PF) após realizar exames médicos no hospital DF Star, em Brasília (DF), após uma queda que sofreu na cela.





Michelle disse que Bolsonaro não conseguia se lembrar do horário do acidente.





– A gente não sabe o exato momento em que ele se acidentou. (…) Ele não conseguia falar, ele não se lembrava. (…) Ele toma uma medicação muito forte. (…) O Jair é uma pessoa que já acostumou a viver com a dor desde 2018. Eu vi por três vezes dentro do hospital ele pedindo para Deus levá-lo porque não aguentava a dor que estava sentindo por conta do intestino. Então, ele já se acostumou. Com informações de Pleno News.





Confira o vídeo, abaixo: