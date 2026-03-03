Tentativa de homicídio é registrada na Travessa São Cristóvão, no bairro Tamarindo, em Sobral

No início da tarde desta terça-feira, dia 3, uma tentativa de homicídio foi registrada na Travessa São Cristóvão, no bairro Tamarindo, em Sobral.





De acordo com informações, uma pessoa foi atingida de raspão durante os disparos. Apesar do susto, a vítima não teria sofrido ferimentos graves. Até o momento, não há atualização oficial sobre o estado de saúde.





Segundo relatos, os suspeitos estavam em uma motocicleta modelo Honda Biz e fugiram logo após a ação criminosa. A motivação ainda é desconhecida.





O caso deverá ser investigado pelas autoridades competentes.



