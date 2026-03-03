CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

 

terça-feira, 3 de março de 2026

Polícia Civil prende idoso suspeito de ser membro de facção e ordenar crimes em Maracanaú e Pacatuba

terça-feira, março 03, 2026

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) prendeu, nessa segunda-feira (02), um homem de 61 anos suspeito de integrar uma facção criminosa de origem carioca com atuação na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). A captura ocorreu no bairro Joaquim Távora, na Capital. A ação foi realizada pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), com apoio do Departamento de Inteligência Policial (DIP) e do Departamento de Polícia da Região Metropolitana (DPM).

De acordo com as investigações, o suspeito possui antecedentes por porte ilegal de arma de fogo e seria responsável por ordenar crimes atribuídos ao grupo nos municípios de Maracanaú e Pacatuba, na Grande Fortaleza.

Com base nos elementos reunidos ao longo da apuração, a Polícia Civil representou pela prisão preventiva do investigado. O pedido foi deferido pelo Poder Judiciário e o mandado foi cumprido na manhã de segunda-feira. Após a captura, o homem foi colocado à disposição da Justiça.

