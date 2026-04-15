Empresário morre após choque elétrico em área com placas solares em Coreaú

Um empresário do ramo de internet, conhecido como Vando da Internet, morreu na noite desta terça-feira (14) após sofrer uma descarga elétrica em um terreno equipado com placas solares, no distrito de Ubaúna, no município de Coreaú.





De acordo com informações preliminares, a vítima havia realizado a limpeza do local no dia anterior. Já nesta terça-feira, ele retornou ao terreno para lavar as placas solares, momento em que ocorreu o acidente.





Familiares estranharam a falta de contato e decidiram ir até o local. Ao chegarem, encontraram o empresário já sem vida.





As circunstâncias da tragédia ainda serão investigadas pelas autoridades competentes, que deverão apurar as causas exatas do choque elétrico.





Olivando Alves