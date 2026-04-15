HOMEM É EXECUTADO A BALA NO BAIRRO PADRE PALHANO, EM SOBRAL

Um homem foi morto a tiros na manhã desta quarta-feira (15) no bairro Padre Palhano.

De acordo com informações preliminares, o filho da vítima havia saído de casa para comprar pão e deixou a porta da residência aberta. Nesse momento, um indivíduo — com características semelhantes às de um trabalhador de transporte de passageiros — teria se aproveitado da situação para entrar no imóvel.





A vítima, identificada como Francisco Márcio Cordeiro Laurindo, de 43 anos, estava dormindo quando foi surpreendida pelo suspeito, que efetuou diversos disparos de arma de fogo. O homem não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.





Equipes da Polícia Militar do Ceará foram acionadas e realizaram diligências na região na tentativa de identificar e capturar o autor do crime.





A vítima tinha passagens pela polícia.





Sobral registra o 24º homicídio doloso no corrente ano!





O caso será investigado pela Polícia Civil do Estado do Ceará, que deverá apurar as circunstâncias e a motivação do homicídio. Via portal Fnews