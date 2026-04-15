Confira as oportunidades de emprego atualizadas pelo SINE/IDT em Sobral

VAGAS DISPONÍVEIS – AMPLA CONCORRÊNCIA (59)
- Açougueiro – 03
- Analista contábil – 01
- Assessor de microcrédito – 01
- Atendente de balcão – 02
- Atendente de lanchonete – 02
- Atendente de lojas – 02
- Auxiliar de cozinha – 01
- Auxiliar de linha de produção – 02
- Auxiliar de logística – 02
- Balconista de açougue – 04
- Caixa de loja – 02
- Camareira de hotel – 01
- Conferente de logística – 01
- Consultor de vendas – 02
- Costureira em geral – 02
- Cozinheiro geral – 01
- Eletricista auxiliar – 01
- Enfermeiro – 01
- Engenheiro civil – 01
- Garçom – 01
- Gerente de restaurante – 01
- Impressor gráfico manual – 01
- Impressor serigráfico – 02
- Marceneiro – 01
- Nutricionista – 01
- Operador de vendas (lojas) – 02
- Promotor de vendas – 05
- Psicopedagogo – 01
- Recepcionista atendente – 02
- Recepcionista, em geral – 01
- Subgerente de loja (operações comerciais) – 01
- Supervisor comercial – 01
- Supervisor de vendas comercial – 01
- Técnico de operações de telecomunicações – 01
- Técnico de refrigeração (instalação) – 01
- Vendedor de comércio varejista – 01
- Vendedor interno – 02
- Vendedor pracista – 01
VAGAS PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA (PCD) – 44
- Auxiliar administrativo – 01
- Auxiliar de estoque – 01
- Auxiliar de limpeza – 01
- Auxiliar de linha de produção – 30
- Empacotador, a mão – 01
- Operador de caixa – 01
- Repositor em supermercados – 01
- Trabalhador da extração de pedras abrasivas – 06
- Vendedor interno – 02
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