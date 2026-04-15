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quarta-feira, 15 de abril de 2026

Confira as oportunidades de emprego atualizadas pelo SINE/IDT em Sobral

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VAGAS DISPONÍVEIS – AMPLA CONCORRÊNCIA (59)

  • Açougueiro – 03
  • Analista contábil – 01
  • Assessor de microcrédito – 01
  • Atendente de balcão – 02
  • Atendente de lanchonete – 02
  • Atendente de lojas – 02
  • Auxiliar de cozinha – 01
  • Auxiliar de linha de produção – 02
  • Auxiliar de logística – 02
  • Balconista de açougue – 04
  • Caixa de loja – 02
  • Camareira de hotel – 01
  • Conferente de logística – 01
  • Consultor de vendas – 02
  • Costureira em geral – 02
  • Cozinheiro geral – 01
  • Eletricista auxiliar – 01
  • Enfermeiro – 01
  • Engenheiro civil – 01
  • Garçom – 01
  • Gerente de restaurante – 01
  • Impressor gráfico manual – 01
  • Impressor serigráfico – 02
  • Marceneiro – 01
  • Nutricionista – 01
  • Operador de vendas (lojas) – 02
  • Promotor de vendas – 05
  • Psicopedagogo – 01
  • Recepcionista atendente – 02
  • Recepcionista, em geral – 01
  • Subgerente de loja (operações comerciais) – 01
  • Supervisor comercial – 01
  • Supervisor de vendas comercial – 01
  • Técnico de operações de telecomunicações – 01
  • Técnico de refrigeração (instalação) – 01
  • Vendedor de comércio varejista – 01
  • Vendedor interno – 02
  • Vendedor pracista – 01

VAGAS PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA (PCD) – 44

  • Auxiliar administrativo – 01
  • Auxiliar de estoque – 01
  • Auxiliar de limpeza – 01
  • Auxiliar de linha de produção – 30
  • Empacotador, a mão – 01
  • Operador de caixa – 01
  • Repositor em supermercados – 01
  • Trabalhador da extração de pedras abrasivas – 06
  • Vendedor interno – 02

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