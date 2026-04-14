OPORTUNIDADE: Prefeitura de Coreaú inscreve, até 30 de abril, para concurso de Agente de Saúde e Endemias

A Prefeitura de Coreaú recebe inscrições, até o dia 30 de abril, para concurso público que vai preencher 36 vagas e formar cadastro de reserva em cargos de Agente Comunitário de Saúde e Agente de Combate às Endemias.





Ao serem admitidos, os profissionais deverão cumprir jornada de 40 horas semanais e receberão remuneração mensal de R$ 3.242,00.









Como se inscrever





As inscrições podem ser feitas pela internet, por meio do endereço eletrônico www.inbrasp.org





A taxa de inscrição para os cargos será de R$ 100,00.









Isenção de taxa





O candidato pode solicitar isenção da taxa de inscrição para apenas um cargo. O benefício é concedido a:





– Doadores de medula óssea, mediante comprovação;

– Candidatos de baixa renda inscritos no CadÚnico;

– Doadores de sangue, com pelo menos 2 doações no período de 1 ano.









Provas e títulos





A prova objetiva está prevista para o dia 21 de junho de 2026, nos locais e horários que serão divulgados no dia 18 de junho.





A seleção compreenderá a seguinte fase:





– Prova objetiva, caráter eliminatório e classificatório, aplicável para todos os cargos;

– Prova de títulos, caráter classificatório, aplicável a todos os cargos.









SERVIÇO





*Confira todos os detalhes do certame no edital AQUI