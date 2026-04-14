OPORTUNIDADE: Prefeitura de Coreaú inscreve, até 30 de abril, para concurso de Agente de Saúde e Endemias

A Prefeitura de Coreaú recebe inscrições, até o dia 30 de abril, para concurso público que vai preencher 36 vagas e formar cadastro de reserva em cargos de Agente Comunitário de Saúde e Agente de Combate às Endemias.
Ao serem admitidos, os profissionais deverão cumprir jornada de 40 horas semanais e receberão remuneração mensal de R$ 3.242,00.
Como se inscrever
As inscrições podem ser feitas pela internet, por meio do endereço eletrônico www.inbrasp.org.
A taxa de inscrição para os cargos será de R$ 100,00.
Isenção de taxa
O candidato pode solicitar isenção da taxa de inscrição para apenas um cargo. O benefício é concedido a:
– Doadores de medula óssea, mediante comprovação;
– Candidatos de baixa renda inscritos no CadÚnico;
– Doadores de sangue, com pelo menos 2 doações no período de 1 ano.
Provas e títulos
A prova objetiva está prevista para o dia 21 de junho de 2026, nos locais e horários que serão divulgados no dia 18 de junho.
A seleção compreenderá a seguinte fase:
– Prova objetiva, caráter eliminatório e classificatório, aplicável para todos os cargos;
– Prova de títulos, caráter classificatório, aplicável a todos os cargos.
SERVIÇO
*Confira todos os detalhes do certame no edital AQUI.
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