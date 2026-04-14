Combinação de produtos libera gás fatal e mata mulher durante faxina em casa

Uma rotina comum terminou em tragédia dentro de casa. Uma mulher de 39 anos, como Evelline, fonoaudióloga, morreu após passar mal enquanto realizava a limpeza do banheiro, em Camaçari, na Bahia.





Segundo relatos de familiares, ela utilizou grande quantidade de produtos de limpeza, incluindo água sanitária, em um ambiente fechado. A combinação provocou uma reação química perigosa, liberando gases tóxicos que rapidamente se espalharam pelo imóvel.





“Ela fez o uso excessivo de água sanitária, o cheiro estava muito forte e quando chegaram no local, ela já estava deitada no chão, segurando um rodo”, relatou o primo da vítima.





De acordo com informações médicas, a inalação dos gases causou um edema de glote, um inchaço na garganta que bloqueia a passagem de ar, levando a uma parada cardiorrespiratória. Ela não resistiu.





O episódio fica de alerta importante sobre um hábito ainda comum em muitas casas: a mistura de produtos de limpeza sem orientação adequada. Embora sejam vendidos livremente, esses itens podem reagir entre si e liberar gases tóxicos, principalmente em ambientes fechados e pouco ventilados.





De acordo com especialistas em toxicologia, a combinação de substâncias químicas incompatíveis pode gerar compostos perigosos capazes de provocar irritações, intoxicações e até situações fatais. A recomendação é clara: utilizar cada produto de forma isolada e sempre seguir as instruções indicadas nos rótulos, evitando qualquer tipo de mistura caseira.





Fonte: Folha do Estado