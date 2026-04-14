Futura/Apex: Flávio abre mais de 5 pontos de vantagem contra Lula

A pesquisa Futura/Apex divulgada nesta terça-feira (14) mostra que o senador Flávio Bolsonaro (PL) aparece à frente do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em um eventual segundo turno das eleições presidenciais. Na simulação direta entre os dois, Flávio registra 48% das intenções de voto, contra 42,6% de Lula.





Nos cenários de primeiro turno, Lula aparece à frente na maioria das simulações, mas com vantagem reduzida. Em um cenário com a presença do ex-governador Romeu Zema (Novo), o petista soma 39,8% contra 37,3% de Flávio Bolsonaro. Em outro, sem Zema, há praticamente um empate, com 38,4% para Lula e 38,2% para o senador.





Em um cenário de primeira rodada no qual Lula é substituído pelo ex-ministro Fernando Haddad (PT), Flávio lidera com folga, anotando 38,4% contra 21,3% do representante do PT. Já Ronaldo Caiado (PSD) e Romeu Zema (Novo) pontuam em patamares menores, e registram, respectivamente, 7,4% e 4%.





Outras simulações de segundo turno também foram testadas. Quando Flávio Bolsonaro enfrenta Fernando Haddad, o senador tem larga vantagem, com 48,3% contra 34,8%. Já no embate entre Lula e Romeu Zema, o petista venceria por 44,8% a 38%. Ao enfrentar Ronaldo Caiado, o atual presidente também lidera, com 43,9% a 38,8%.





Em um confronto entre Haddad e Caiado, há uma diferença milimétrica, com 36,8% para o petista e 36,5% para o ex-governador. Já contra Zema, Haddad aparece numericamente à frente, com 38,4% contra 35,6%.





A pesquisa foi realizada entre os dias 7 e 11 de abril, com 2 mil eleitores em 895 cidades brasileiras. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-08282/2026.





Via portal Pleno News