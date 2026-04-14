SOBRAL: SINE/IDT divulga 104 vagas de emprego, incluindo oportunidades para pessoas com deficiência

O Sistema Nacional de Emprego, por meio do SINE/IDT, está ofertando 104 vagas de trabalho em diversas áreas. As oportunidades contemplam o público em geral e também pessoas com deficiência (PcD).

Vagas disponíveis (público em geral – 63)

Agente de vendas de serviços – 06

Assessor de microcrédito – 01

Atendente de lanchonete – 01

Atendente de lojas – 02

Auxiliar de cozinha – 02

Auxiliar de linha de produção – 04

Auxiliar de logística – 02

Auxiliar de topógrafo – 01

Caixa de loja – 02

Camareira de hotel – 01

Churrasqueiro – 01

Confeiteiro – 01

Conferente de logística – 01

Costureira em geral – 03

Cozinheiro de restaurante – 01

Cozinheiro geral – 01

Eletricista auxiliar – 01

Enfermeiro – 01

Engenheiro civil – 01

Garçom – 01

Gerente de restaurante – 01

Impressor gráfico manual – 01

Impressor serigráfico – 02

Marceneiro – 01

Nutricionista – 01

Operador de vendas (lojas) – 01

Promotor de vendas – 05

Psicopedagogo – 01

Recepcionista atendente – 02

Recepcionista, em geral – 01

Salgadeiro – 01

Servente de obras – 01

Subgerente de loja (operações comerciais) – 01

Supervisor comercial – 01

Supervisor de vendas comercial – 01

Técnico de operações de telecomunicações – 01

Técnico de refrigeração (instalação) – 01

Vendedor de comércio varejista – 01

Vendedor interno – 03

Vendedor porta a porta – 01

Vendedor pracista – 01

Vagas para PcD (41)

Auxiliar administrativo – 01

Auxiliar de estoque – 01

Auxiliar de limpeza – 01

Auxiliar de linha de produção – 30

Trabalhador da extração de pedras abrasivas – 06

Vendedor interno – 02

No total, são 63 vagas para o público em geral e 41 para PcD, somando 104 oportunidades.