SOBRAL: SINE/IDT divulga 104 vagas de emprego, incluindo oportunidades para pessoas com deficiência

O Sistema Nacional de Emprego, por meio do SINE/IDT, está ofertando 104 vagas de trabalho em diversas áreas. As oportunidades contemplam o público em geral e também pessoas com deficiência (PcD).
Vagas disponíveis (público em geral – 63)
Agente de vendas de serviços – 06
Assessor de microcrédito – 01
Atendente de lanchonete – 01
Atendente de lojas – 02
Auxiliar de cozinha – 02
Auxiliar de linha de produção – 04
Auxiliar de logística – 02
Auxiliar de topógrafo – 01
Caixa de loja – 02
Camareira de hotel – 01
Churrasqueiro – 01
Confeiteiro – 01
Conferente de logística – 01
Costureira em geral – 03
Cozinheiro de restaurante – 01
Cozinheiro geral – 01
Eletricista auxiliar – 01
Enfermeiro – 01
Engenheiro civil – 01
Garçom – 01
Gerente de restaurante – 01
Impressor gráfico manual – 01
Impressor serigráfico – 02
Marceneiro – 01
Nutricionista – 01
Operador de vendas (lojas) – 01
Promotor de vendas – 05
Psicopedagogo – 01
Recepcionista atendente – 02
Recepcionista, em geral – 01
Salgadeiro – 01
Servente de obras – 01
Subgerente de loja (operações comerciais) – 01
Supervisor comercial – 01
Supervisor de vendas comercial – 01
Técnico de operações de telecomunicações – 01
Técnico de refrigeração (instalação) – 01
Vendedor de comércio varejista – 01
Vendedor interno – 03
Vendedor porta a porta – 01
Vendedor pracista – 01
Vagas para PcD (41)
Auxiliar administrativo – 01
Auxiliar de estoque – 01
Auxiliar de limpeza – 01
Auxiliar de linha de produção – 30
Trabalhador da extração de pedras abrasivas – 06
Vendedor interno – 02
No total, são 63 vagas para o público em geral e 41 para PcD, somando 104 oportunidades.
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