terça-feira, 3 de março de 2026

SINE/IDT divulga 83 vagas de emprego em Sobral nesta semana

O SINE/IDT de Sobral está com 83 oportunidades de emprego abertas, sendo 46 vagas para o público em geral e 37 destinadas a Pessoas com Deficiência (PCD). As oportunidades contemplam diversos níveis de escolaridade e áreas de atuação.

🔎 Vagas para o público em geral (46)

Entre os destaques estão:

  • Agente de vendas de serviços (01)

  • Assessor de microcrédito (01)

  • Assistente administrativo (01)

  • Atendente de telemarketing (01)

  • Auxiliar administrativo (03)

  • Auxiliar de linha de produção (01)

  • Auxiliar em saúde bucal (01)

  • Auxiliar financeiro (01)

  • Bobinador eletricista (01)

  • Consultor de vendas (02)

  • Costureira em geral (03)

  • Cozinheiro de restaurante (01)

  • Eletricista de instalações de prédios (01)

  • Empregado doméstico nos serviços gerais (01)

  • Impressor flexográfico (01)

  • Marceneiro (01)

  • Montador de móveis de madeira (01)

  • Motofretista (02)

  • Motorista de caminhão (02)

  • Operador de caixa (02)

  • Operador de vendas (lojas) (01)

  • Pedreiro (01)

  • Pizzaiolo (01)

  • Promotor de vendas (01)

  • Recepcionista (01)

  • Representante comercial autônomo (03)

  • Revisor de tecidos acabados (01)

  • Servente de obras (01)

  • Supervisor comercial (02)

  • Técnico de transporte ferroviário (01)

  • Vigia noturno (01)

  • Zelador (04)

♿ Vagas para Pessoas com Deficiência (37)

O SINE/IDT também oferta oportunidades exclusivas para PCD:

  • Auxiliar administrativo (01)

  • Auxiliar de estoque (01)

  • Auxiliar de linha de produção (30)

  • Empacotador, a mão (01)

  • Operador de caixa (01)

  • Operador de vendas (lojas) (01)

  • Pedreiro (01)

  • Repositor em supermercados (01)

📌 Como concorrer

Os interessados devem procurar o atendimento do SINE/IDT em Sobral com documentos pessoais, carteira de trabalho e currículo atualizado. É importante destacar que as vagas podem ser preenchidas ao longo do dia, sem aviso prévio.

Mais informações podem ser obtidas diretamente na unidade local do SINE/IDT.

Fique atento às atualizações diárias de oportunidades no município.

