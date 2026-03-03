SINE/IDT divulga 83 vagas de emprego em Sobral nesta semana

O SINE/IDT de Sobral está com 83 oportunidades de emprego abertas, sendo 46 vagas para o público em geral e 37 destinadas a Pessoas com Deficiência (PCD). As oportunidades contemplam diversos níveis de escolaridade e áreas de atuação.
🔎 Vagas para o público em geral (46)
Entre os destaques estão:
-
Agente de vendas de serviços (01)
-
Assessor de microcrédito (01)
-
Assistente administrativo (01)
-
Atendente de telemarketing (01)
-
Auxiliar administrativo (03)
-
Auxiliar de linha de produção (01)
-
Auxiliar em saúde bucal (01)
-
Auxiliar financeiro (01)
-
Bobinador eletricista (01)
-
Consultor de vendas (02)
-
Costureira em geral (03)
-
Cozinheiro de restaurante (01)
-
Eletricista de instalações de prédios (01)
-
Empregado doméstico nos serviços gerais (01)
-
Impressor flexográfico (01)
-
Marceneiro (01)
-
Montador de móveis de madeira (01)
-
Motofretista (02)
-
Motorista de caminhão (02)
-
Operador de caixa (02)
-
Operador de vendas (lojas) (01)
-
Pedreiro (01)
-
Pizzaiolo (01)
-
Promotor de vendas (01)
-
Recepcionista (01)
-
Representante comercial autônomo (03)
-
Revisor de tecidos acabados (01)
-
Servente de obras (01)
-
Supervisor comercial (02)
-
Técnico de transporte ferroviário (01)
-
Vigia noturno (01)
-
Zelador (04)
♿ Vagas para Pessoas com Deficiência (37)
O SINE/IDT também oferta oportunidades exclusivas para PCD:
-
Auxiliar administrativo (01)
-
Auxiliar de estoque (01)
-
Auxiliar de linha de produção (30)
-
Empacotador, a mão (01)
-
Operador de caixa (01)
-
Operador de vendas (lojas) (01)
-
Pedreiro (01)
-
Repositor em supermercados (01)
📌 Como concorrer
Os interessados devem procurar o atendimento do SINE/IDT em Sobral com documentos pessoais, carteira de trabalho e currículo atualizado. É importante destacar que as vagas podem ser preenchidas ao longo do dia, sem aviso prévio.
Mais informações podem ser obtidas diretamente na unidade local do SINE/IDT.
Fique atento às atualizações diárias de oportunidades no município.
