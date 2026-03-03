SINE/IDT divulga 83 vagas de emprego em Sobral nesta semana

O SINE/IDT de Sobral está com 83 oportunidades de emprego abertas, sendo 46 vagas para o público em geral e 37 destinadas a Pessoas com Deficiência (PCD). As oportunidades contemplam diversos níveis de escolaridade e áreas de atuação.

🔎 Vagas para o público em geral (46)

Entre os destaques estão:

Agente de vendas de serviços (01)

Assessor de microcrédito (01)

Assistente administrativo (01)

Atendente de telemarketing (01)

Auxiliar administrativo (03)

Auxiliar de linha de produção (01)

Auxiliar em saúde bucal (01)

Auxiliar financeiro (01)

Bobinador eletricista (01)

Consultor de vendas (02)

Costureira em geral (03)

Cozinheiro de restaurante (01)

Eletricista de instalações de prédios (01)

Empregado doméstico nos serviços gerais (01)

Impressor flexográfico (01)

Marceneiro (01)

Montador de móveis de madeira (01)

Motofretista (02)

Motorista de caminhão (02)

Operador de caixa (02)

Operador de vendas (lojas) (01)

Pedreiro (01)

Pizzaiolo (01)

Promotor de vendas (01)

Recepcionista (01)

Representante comercial autônomo (03)

Revisor de tecidos acabados (01)

Servente de obras (01)

Supervisor comercial (02)

Técnico de transporte ferroviário (01)

Vigia noturno (01)

Zelador (04)

♿ Vagas para Pessoas com Deficiência (37)

O SINE/IDT também oferta oportunidades exclusivas para PCD:

Auxiliar administrativo (01)

Auxiliar de estoque (01)

Auxiliar de linha de produção (30)

Empacotador, a mão (01)

Operador de caixa (01)

Operador de vendas (lojas) (01)

Pedreiro (01)

Repositor em supermercados (01)

📌 Como concorrer

Os interessados devem procurar o atendimento do SINE/IDT em Sobral com documentos pessoais, carteira de trabalho e currículo atualizado. É importante destacar que as vagas podem ser preenchidas ao longo do dia, sem aviso prévio.

Mais informações podem ser obtidas diretamente na unidade local do SINE/IDT.

Fique atento às atualizações diárias de oportunidades no município.