Comerciante é executado a tiros dentro de frigorífico em Uruoca/CE

Um crime de homicídio a bala foi registrado na noite desta quarta-feira, 7, no município de Uruoca. A vítima foi identificada como Tiago Soares, comerciante bastante conhecido na cidade.





Segundo informações, o crime aconteceu na Avenida Brasília, no bairro Brasília. Suspeitos ainda não identificados invadiram o estabelecimento comercial da vítima, um frigorífico, e se dirigiram até o escritório localizado no interior do local. Lá, o empresário foi executado com vários disparos de arma de fogo.





Tiago Soares não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. Após a ação criminosa, os suspeitos fugiram e, até o momento, não há informações sobre a quantidade de envolvidos nem sobre o meio utilizado na fuga.





A Polícia Militar foi acionada, realizou o isolamento da área e efetuou os primeiros levantamentos. A Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) também esteve no local para recolher o corpo e coletar evidências que possam contribuir com as investigações.





O caso será investigado pela Polícia Civil, que trabalha para esclarecer a motivação do crime e identificar os autores. Novas informações deverão ser divulgadas à medida que as investigações avancem. Com informações de Sobral Online.