Mulher é resgatada pela PRE após ser feita refém e agredida na CE-257 em Santa Quitéria; acusado foi preso

Uma mulher foi resgatada por uma equipe da Polícia Rodoviária Estadual (PRE) na noite desta quarta-feira (07), na rodovia CE-257, que liga Santa Quitéria a Canindé. A vítima retornava do trabalho quando foi surpreendida por um homem que a abordou e, sob ameaça, sentou na garupa de sua moto, ordenando que ela seguisse viagem.





Durante cerca de quatro quilômetros, o suspeito teria cometido agressões físicas e sexuais contra a mulher, apalpando-a, fazendo ameaças e chegando a enforcá-la enquanto a obrigava a continuar trafegando pela estrada.





A situação só foi interrompida quando uma viatura da PRE passou pela vítima. Ao perceber a aproximação, a mulher conseguiu chamar a atenção dos policiais, que desconfiaram e realizaram a abordagem. No local, os policiais constataram a gravidade do ocorrido, efetuaram a prisão do agressor e conduziram ambos à Delegacia Regional de Sobral.





Segundo informações, o homem possui uma extensa ficha criminal, incluindo antecedentes por crimes enquadrados na Lei Maria da Penha.





Via portal A Voz de Sta Quitéria