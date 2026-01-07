Homem conhecido como “Clertão” é morto a tiros no bairro Parque Silvana I, em Sobral

Um crime de homicídio foi registrado na noite desta quarta-feira, 7 de janeiro de 2026, no bairro Parque Silvana I, em Sobral. A vítima, um homem de aproximadamente 42 anos, conhecido popularmente como Clertão, foi morta a tiros em via pública, gerando forte comoção entre moradores da região.





Segundo informações, a vítima seguia em direção a uma mercearia quando foi surpreendida por indivíduos ainda não identificados. No momento do ataque, Clertão estava acompanhado de um filho pequeno, que presenciou toda a ação criminosa. O homem foi atingido por disparos de arma de fogo e morreu no local, antes de receber qualquer atendimento médico.





A vítima trabalhava como vigia no restaurante Lagos, estabelecimento bastante conhecido na cidade. A Polícia Militar foi acionada, realizou o isolamento da área e deu início às diligências com o objetivo de identificar os autores do crime e esclarecer a motivação.





Equipes da Polícia Civil também estiveram no local e assumiram a investigação do caso, que segue em andamento. Novas informações deverão ser divulgadas à medida que os trabalhos policiais avancem.





Este é o segundo homicídio doloso registrado em Sobral neste início de ano.