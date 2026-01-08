LUTO: morre Cabo PM Mateus após ser baleado em troca de tiros em Tianguá/CE

A tarde desta quarta-feira foi marcada por tristeza e profunda comoção no município de Tianguá. Foi confirmado, por volta das 17h15, o falecimento do cabo Mateus, policial militar, que havia sido baleado durante uma troca de tiros com indivíduos armados nas proximidades da rua da Cachorra Magra, nas imediações do terminal rodoviário da cidade.





Segundo informações, o confronto ocorreu durante uma ação policial. O militar foi atingido gravemente e, apesar de todos os esforços das equipes de socorro e do atendimento médico prestado, não resistiu aos ferimentos. A confirmação do óbito gerou forte comoção entre familiares, amigos e colegas de farda, que receberam a notícia em meio a cenas de desespero, dor e indignação.





No confronto, um dos suspeitos morreu ainda no local. Há informações de que um terceiro envolvido teria sido baleado, porém, até o momento, não há confirmação oficial se ele foi a óbito ou se recebeu atendimento médico. Outros suspeitos conseguiram fugir em direção a uma área de mata.





As forças de segurança seguem mobilizadas na região. Um helicóptero da Polícia foi acionado para auxiliar nas buscas pelos indivíduos que permanecem foragidos.





Nos solidarizamos com os familiares, amigos e colegas do cabo Mateus, manifestando nossos mais sinceros sentimentos neste momento de dor e luto.





Com informações TV Ibiapaba