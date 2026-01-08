Polícia identifica três suspeitos mortos em confronto com a Polícia Militar em Tianguá/CE

As autoridades confirmaram a identificação de três dos quatro suspeitos envolvidos na ocorrência. São eles: José Wellington da Silva Ferreira, morador do bairro Estádio; Alan Kairo Araújo Roque, residente no bairro Aeroporto; e João Guilherme Portugal Pereira, conhecido como “Lagamar”. Todos com passagens pela polícia.





O quarto suspeito ainda não foi oficialmente identificado, e o caso segue sob investigação pelas forças de segurança.





Conforme informações repassadas pela Polícia, o grupo foi interceptado durante uma ação preventiva, após indícios de que os suspeitos estariam se deslocando para praticar homicídios na Rua Chico do Mário. A possível vítima foi localizada e conduzida à delegacia para prestar esclarecimentos.





Durante a abordagem, realizada por uma equipe do RAIO, os suspeitos que ocupavam um veículo modelo Celta reagiram de forma armada, dando início a um confronto. No tiroteio, o policial militar do RAIO, cabo Mateus, foi atingido na região da boca e, apesar do socorro, não resistiu aos ferimentos. Com TV Ibiapaba