Filha de Olavo de Carvalho é encontrada morta em casa

Filha do escritor Olavo de Carvalho, Heloisa de Carvalho Martin Arribas foi encontrada morta em sua casa na noite desta quarta-feira (7), aos 56 anos. De acordo com o boletim de ocorrência, o corpo foi achado por um amigo em cima da cama, na residência localizada em Atibaia, interior de São Paulo.





Em publicação nas redes sociais, o irmão de Heloisa, Davi de Carvalho, confirmou o óbito e pediu orações pela alma da irmã.





– Pode parecer meio contraditório, considerando todas as desavenças que haviam entre ela, os irmãos e os pais, mas eu gostaria de pedir a vocês que, quem puder, faça uma oração por sua alma. A situação toda é muito triste, e vocês não me verão tratar disso em público. Mas, independente de qualquer coisa, é uma alma que precisa de oração – assinalou.





Heloisa é conhecida por ter rompido com o pai – escritor de direita que morreu em 2022 – e militar em favor da esquerda nos últimos anos. Ela chegou a se filiar ao Partido dos Trabalhadores (PT).





Segundo informações apuradas pelo Jornal Opção junto à Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP), ao lado da cama onde Heloisa foi encontrada morta, havia um copo com líquido de coloração alaranjada. Na cozinha, foi achada uma lata de cerveja aberta, duas garrafas de bebida vazias e uma de água misturada a uma substância branca semelhante a medicamentos. Também havia dois frascos de anticonvulsivante aberto e um antifúngico pela metade.





No dia anterior, Heloisa teria ido a um hospital com suspeita de intoxicação por medicamentos. Ainda não se sabe se o caso pode estar ligado à sua morte.



