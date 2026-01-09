SSPDS anuncia redução nos homicídios e roubos e destaca aumento de capturas e apreensão de armas em 2025

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) divulgou, nesta quinta-feira (8), durante coletiva de imprensa realizada no Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp), os indicadores consolidados da segurança pública referentes ao ano de 2025. Os dados apontam redução nos Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLI), nos índices de roubos e furtos, além do aumento nas apreensões de armas de fogo e no número de capturas realizadas ao longo do ano.





A apresentação fez um balanço do trabalho integrado entre os órgãos que compõem o sistema de segurança estadual. O secretário da SSPDS, Roberto Sá, reforçou os avanços obtidos a partir da cooperação institucional. “Agradeço a cada policial civil e militar que sai de casa todos os dias sem saber se vai voltar, honrando o juramento e arriscando a vida para proteger a população. Destaco também o empenho do governador Elmano de Freitas, que tem ampliado investimentos, realizado concursos públicos e fortalecido as forças de segurança com novos equipamentos e tecnologia. No ano passado, estabelecemos protocolos importantes para o enfrentamento ao crime e a realização de prisões relevantes. Em 2026, seguiremos firmes para manter a tendência de redução dos índices criminais e na expectativa de que o Congresso Nacional modernize a legislação de combate aos grupos criminosos”, destacou.









Resultados





Ao longo de todo o ano de 2025, o trabalho das Forças de Segurança do Ceará resultou na redução de 7,7% nos Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLI) em todo o estado, o que representa 251 crimes a menos em comparação com o ano de 2024.





O balanço final de 2025 também demonstra que os Crimes Violentos contra o Patrimônio (CVPs) apresentaram uma redução de 21,9% em todo o Ceará. Os furtos, por sua vez, registraram diminuição de 8,9% no mesmo período.





Outro destaque é o número de armas apreendidas, que alcançou o maior volume da série histórica desde 2009. Ao todo, 7.221 armas de fogo foram retiradas de circulação em todo o território cearense ao longo de 2025. O total representa um crescimento de 13% em relação a 2024, quando foram apreendidas 6.393 armas.





O ano de 2025 também se encerra com saldo positivo no número de prisões e apreensões realizadas em todo o estado. O trabalho ininterrupto das Forças de Segurança, aliando ações ostensivas, investigação e inteligência, resultou em 35.458 capturas, em flagrante ou por cumprimento de mandado, entre janeiro e dezembro de 2025, uma média de cerca de 100 prisões por dia.





Entre os alvos, 2.541 prisões e apreensões foram relacionadas ao envolvimento com organizações criminosas (Orcrim), o que representa um aumento de 96,1% em relação ao mesmo período de 2024, quando foram registradas 1.296 capturas. Já em relação às capturas por homicídio, 2.883 pessoas foram presas em 2025, um crescimento de 32,5% em comparação com o ano anterior, que contabilizou 2.176 capturas.





Todos os dados foram extraídos pela Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública (Supesp), vinculada à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).









Procumpri





O evento também marcou a apresentação oficial do Programa de Cumprimento de Mandados de Prisão (Procumpri), iniciativa da SSPDS que operou em caráter experimental ao longo do último ano e foi regulamentada por decreto no dia 29 de dezembro de 2025, assinado pelo governador Elmano de Freitas e pelo secretário da SSPDS, Roberto Sá.





Durante o período experimental, as Forças de Segurança do Ceará realizaram 43.493 diligências com o objetivo de cumprir mandados de prisão em aberto, resultando em 1.935 capturas no âmbito do Procumpri.





“Esse programa, que eu diria ter um pioneirismo no Brasil, é fruto de uma observação do crime e de sua estrutura no país e no mundo. Otimizamos um dever do estado, que é cumprir a lei e as decisões judiciais. No Brasil, em razão do modelo adotado, essa missão é quase exclusivamente, de forma preponderante, realizada pela Polícia Civil, que já desempenha um trabalho intenso de identificação da autoria dos crimes. Assumimos essa missão de busca e captura de presos para o cumprimento de mandados e a compartilhamos com a Polícia Militar do Ceará. Criamos um método e desenvolvemos dois aplicativos, já patenteados em nome da SSPDS-CE, em razão desse ineditismo. Saímos de cerca de seis mil diligências de cumprimento de mandado de prisão para aproximadamente 43 mil. Reforço, mais uma vez, a importância de modernizar cada vez mais a legislação, especialmente no combate às organizações criminosas”, ressaltou o secretário da SSPDS, Roberto Sá.



