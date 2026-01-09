SAIBA QUEM SÃO OS CRIMINOSOS QUE TOMBARAM DURANTE CONFRONTO COM A PM EM TIANGUÁ/CE

Foram identificados os quatro indivíduos mortos durante um confronto com uma equipe do Batalhão de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (RAIO), ocorrido na tarde desta quinta-feira (8), no município de Tianguá, na Serra da Ibiapaba.





Os criminosos foram identificadas como José Wellington da Silva Ferreira, morador do bairro Estádio; Alain Cairo Araújo Roque, residente no bairro Aeroporto; João Guilherme Portugal Pereira, conhecido como “Lagamar”; e João Vitor Araújo dos Santos, cuja identificação foi confirmada posteriormente pelas autoridades policiais. Todos com passagens pela polícia.





De acordo com informações da Polícia Militar, o grupo estava sendo monitorado durante uma ação preventiva, após indícios de que os suspeitos estariam se deslocando para cometer homicídios na Rua Chico do Mar. A possível pessoa que seria alvo da ação criminosa foi localizada e conduzida à delegacia para prestar depoimento.





Os quatro suspeitos ocupavam um veículo modelo Celta quando foram interceptados por uma equipe do RAIO. Durante a tentativa de abordagem, houve reação armada por parte dos ocupantes do carro, o que deu início a um intenso confronto.





Durante o tiroteio, o policial militar do RAIO, cabo Mateus, foi atingido na região da boca. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu, causando grande comoção entre colegas de farda, familiares e a população local.





O caso segue sob investigação, e todas as circunstâncias do confronto estão sendo apuradas pelas autoridades competentes. Com informações de TV Ibiapaba