A Secretaria da Saúde de Sobral abre inscrições para o processo seletivo da residência multiprofissional

A Secretaria da Saúde de Sobral, por meio da Escola de Saúde Pública Visconde de Saboia (ESP-VS), abriu as inscrições para o processo seletivo unificado dos Programas de Residência Multiprofissional nas áreas de Saúde da Família, Saúde Mental e Vigilância em Saúde. A iniciativa é voltada à formação de profissionais qualificados para atuação no Sistema Único de Saúde (SUS).





As vagas são destinadas a profissionais das áreas de Biomedicina, Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Medicina Veterinária, Nutrição, Odontologia, Psicologia, Serviço Social e Terapia Ocupacional. As inscrições seguem abertas até o dia 18 de janeiro e devem ser realizadas exclusivamente por meio do sistema de seleção da Prefeitura de Sobral ( selecao.sobral.ce.gov.br ), conforme as orientações disponíveis nos editais.





O resultado do processo seletivo será divulgado no Diário Oficial do Município, disponível em Diário Oficial do Município de Sobral ( https://www.sobral.ce.gov.br/diario/pesquisa ), e no site da Secretaria de Saúde, de acordo com o cronograma estabelecido. Os interessados devem consultar o edital completo para mais informações sobre critérios, etapas e requisitos do processo seletivo, disponível no site: saude.sobral.ce.gov.br/editais .









Serviço: Inscrições para o processo seletivo da residência multiprofissional





Período de inscrição: Até 18 de janeiro





Site de inscrição: selecao.sobral.ce.gov.br