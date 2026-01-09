SINE/CE OFERECE 145 VAGAS DE EMPREGO EM SOBRAL

OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS
Ajudante de obras 04
Armador de estrutura de concreto 20
Atendente de padaria 01
Auxiliar de cozinha 01
Auxiliar de escritório 01
Auxiliar de linha de produção 03
Carpinteiro 25
Chapeiro 01
Churrasqueiro 01
Consultor de vendas 15
Cozinheiro de restaurante 01
Cozinheiro geral 01
Desenhista projetista de construção civil 01
Eletricista de instalações (veículos automotores e máquinas operatrizes, exceto aeronaves e embarcações) 01
Empregado doméstico arrumador 01
Encarregado de obras 01
Garçom 02
Lavador de peças 01
Marceneiro 01
Mecânico de máquinas pesadas (manutenção) 01
Motofretista 02
Operador de empilhadeira 01
Padeiro 01
Pedreiro 31
Pizzaiolo 01
Representante comercial autônomo 03
Salgadeiro 01
Supervisor comercial 01
Técnico de operações de telecomunicações 01
Técnico de suporte ao usuário de tecnologia da informação 01
Técnico em saúde bucal 01
Vendedor de serviços 02
Vendedor interno 02
Vendedor porta a porta 06
Vendedor pracista 06
Total 143
PESSOA COM DEFICIÊNCIA
OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS
Auxiliar administrativo 01
Vendedor interno 01
Total 02
Fonte: https://idt.org.br/vagas-disponiveis
