sexta-feira, 9 de janeiro de 2026

SINE/CE OFERECE 145 VAGAS DE EMPREGO EM SOBRAL

OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS

Ajudante de obras 04

Armador de estrutura de concreto 20

Atendente de padaria 01

Auxiliar de cozinha 01

Auxiliar de escritório 01

Auxiliar de linha de produção 03

Carpinteiro 25

Chapeiro 01

Churrasqueiro 01

Consultor de vendas 15

Cozinheiro de restaurante 01

Cozinheiro geral 01

Desenhista projetista de construção civil 01

Eletricista de instalações (veículos automotores e máquinas operatrizes, exceto aeronaves e embarcações) 01

Empregado doméstico arrumador 01

Encarregado de obras 01

Garçom 02

Lavador de peças 01

Marceneiro 01

Mecânico de máquinas pesadas (manutenção) 01

Motofretista 02

Operador de empilhadeira 01

Padeiro 01

Pedreiro 31

Pizzaiolo 01

Representante comercial autônomo 03

Salgadeiro 01

Supervisor comercial 01

Técnico de operações de telecomunicações 01

Técnico de suporte ao usuário de tecnologia da informação 01

Técnico em saúde bucal 01

Vendedor de serviços 02

Vendedor interno 02

Vendedor porta a porta 06

Vendedor pracista 06

Total 143



PESSOA COM DEFICIÊNCIA

OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS

Auxiliar administrativo 01

Vendedor interno 01

Total 02

Fonte: https://idt.org.br/vagas-disponiveis

Veja mais sobre:

