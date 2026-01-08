Gigante das entregas encerra serviço no Brasil após 37 anos e demite funcionários

A FedEx, gigante norte-americana de logística, transporte e entregas expressas, anunciou na quarta-feira (7) o fim das operações de entregas domésticas no Brasil. A empresa passará a focar somente no transporte internacional, aéreo e rodoviário, e em serviços de supply chain.





Em comunicado a clientes e parceiros comerciais, a FedEx explicou que a decisão faz parte de um reposicionamento estratégico para “responder proativamente às dinâmicas do mercado”.





Segundo a revista Exame, o processo de encerramento será gradual. A multinacional realizará as entregas já contratadas dentro do prazo estabelecido e deve manter as coletas domésticas até 6 de fevereiro.





A transição estimada em 30 dias inclui o fechamento de estruturas operacionais e o desligamento de funcionários. O ND Mais entrou em contato com a empresa para esclarecer quantas pessoas serão demitidas, mas não obteve retorno até o momento. O espaço segue aberto.





Em nota ao parceiros, a FedEx afirma que “permanece totalmente comprometida com o cumprimento de todas as obrigações contratuais e com a prestação de um

serviço confiável aos seus clientes” e continuará oferecendo soluções logísticas que atendam aos padrões globais da marca.









Gigante das entregas, FedEx atua no Brasil há 37 anos





A FedEx foi criada em 1971 nos Estados Unidos por Frederick W. Smith, que idealizou um modelo de entregas rápidas inspirado em sistemas de compensação bancária. A empresa começou a operar em 1973 em Memphis, Tennessee, com uma pequena frota de aviões.





Ao longo das décadas, a FedEx cresceu e se tornou uma das maiores companhias de logística do mundo, com diversas unidades de negócio que incluem transporte expresso, carga terrestre e soluções de cadeia de suprimentos em mais de 220 países e territórios.





No Brasil, a presença da FedEx começou em 1989 com a aquisição da Flying Tigers, um movimento que permitiu à empresa oferecer serviços de transporte expresso internacional conectando clientes brasileiros ao seu amplo alcance global.





Em 2012, a multinacional adquiriu a Rapidão Cometa, uma das maiores operadoras de logística do Brasil, integrando assim uma rede doméstica de transporte rodoviário ao seu portfólio. Essa aquisição fortaleceu a atuação local, permitindo um melhor atendimento tanto no serviço nacional quanto no internacional.



