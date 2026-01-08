"Vai ter sangue nas mãos de Moraes e Gonet”; dispara Michelle Bolsonaro

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) fez duras críticas ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, e ao procurador-geral da República, Paulo Gonet, ao comentar a situação de saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro. Em declaração a jornalistas, nesta terça-feira (6), Michelle afirmou que “vai ter sangue de inocente nas mãos do excelentíssimo ministro [Alexandre de Moraes] e do [procurador-geral da República Paulo] Gonet”.





A fala ocorreu após Moraes solicitar esclarecimentos adicionais antes de autorizar a transferência de Bolsonaro para uma unidade hospitalar. Somente nesta quarta-feira (7), o ministro deu aval para que o ex-presidente fosse levado ao Hospital DF Star, em Brasília (DF).





Segundo Michelle, Bolsonaro estaria sendo submetido a condições que classificou como desumanas. Ela afirmou que o marido foi “negligenciado e torturado” por permanecer em um quarto trancado, que só poderia ser aberto nos momentos de medicação.





“Ele está sendo negligenciado. Ele está sendo torturado porque está num quarto trancado, que só pode ser aberto quando ele toma medicação. Eu peço a Deus para proteger ele e livrar ele de todo mal. Mas é uma mancha para a instituição se acontecer alguma coisa com o meu marido”, declarou.





As declarações da ex-primeira-dama elevaram o tom das críticas contra integrantes do Judiciário e do Ministério Público, ampliando a repercussão política em torno das decisões que envolvem o ex-presidente e seu estado de saúde.





Fonte: Folha do Estado