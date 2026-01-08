Cabo PM do RAIO é baleado na cabeça durante confronto e mobiliza correntes de oração

A população de Tianguá, juntamente com familiares, amigos e colegas de farda, tem se unido em correntes de oração e manifestações de apoio após o cabo Mateus, policial militar do RAIO, ter sido baleado na cabeça durante uma ocorrência no município. O militar foi socorrido com rapidez e permanece internado no Hospital Municipal de Tianguá, onde recebe cuidados médicos e segue sob acompanhamento da equipe de saúde.





Conforme informações preliminares, o fato ocorreu no momento em que uma equipe do RAIO se preparava para abordar indivíduos em atitude suspeita. Ao perceberem a aproximação policial, os suspeitos reagiram efetuando disparos contra os agentes, o que resultou em um confronto armado. Durante a troca de tiros, o cabo Mateus foi gravemente ferido ao ser atingido na cabeça. Um dos suspeitos envolvidos não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.





Após o ataque, as forças de segurança deflagraram uma operação intensiva na região. Equipes da Polícia Militar seguem realizando diligências e buscas ininterruptas com o objetivo de localizar e capturar os demais envolvidos, que conseguiram fugir após o confronto.





Enquanto as ações policiais continuam, a comoção toma conta da cidade. Nas redes sociais e em grupos religiosos, multiplicam-se mensagens de solidariedade, fé e esperança pela recuperação do cabo Mateus, além de pedidos por mais proteção e segurança para os profissionais que diariamente enfrentam a criminalidade. O caso segue sendo acompanhado pelas autoridades competentes. Com informações de Sobral Online