ABSURDO: jovem que abus0u de cadela é preso em Manaus; veja vídeo

Em uma operação policial realizada nesta sexta-feira (2/1), o jovem Mauro Costa Teixeira, conhecido nas redes sociais como influencer local, foi preso em Manaus acusado de zoofilia. A detenção ocorreu no bairro Colônia Santo Antônio após investigações confirmarem a existência de vídeos repugnantes em seu celular, nos quais ele aparece praticando abusos sexuais contra uma cadela. Veja vídeo:





O caso ganhou repercussão após uma denúncia inicial, feita há cerca de um mês, em que a denunciante relatou ter visto no aparelho do suspeito conteúdos envolvendo sexo com animais. Na época, a fonte optou por não prosseguir com a denúncia formal por medo de retaliações, e os detalhes eram ainda vagos, o que impediu avanços imediatos. Respeitando a decisão da denunciante, o assunto foi arquivado temporariamente.





Com novas provas concretas – incluindo o acesso ao celular contendo as gravações explícitas e horrendas –, a denúncia foi retomada com força e encaminhada às autoridades. As cenas, descritas como extremamente perturbadoras e causadoras de revolta, mostram atos de crueldade inimagináveis contra o animal indefeso, sendo impróprias para qualquer divulgação.





A prisão de Mauro Costa Teixeira foi acompanhada de perto pela deputada estadual Joana D’Arc, conhecida por sua atuação em defesa dos animais. A parlamentar agradeceu publicamente ao grupo CIPcães (Comissão de Investigação e Proteção aos Cães) e à página Raiz da Notícia, que recebeu a denúncia, e encaminhou o caso às autoridades competentes.





A zoofilia é tipificada como crime de maus-tratos a animais pela Lei nº 9.605/1998 (Lei de Crimes Ambientais), com penas que incluem detenção de 1 a 5 anos, além de multa, podendo ser agravadas em casos de extrema violência. A cadela vítima deve ser localizada para receber atendimento veterinário imediato e proteção adequada.





Este veículo obteve com exclusividade trechos editados e censurados de um vídeo relacionado ao caso, que comprovam a gravidade das acusações (disponível abaixo, com alerta de conteúdo sensível). Seguiremos acompanhando o inquérito policial e traremos atualizações sobre o andamento do processo judicial.





Denúncias de maus-tratos a animais podem ser feitas anonimamente pelo Disque Denúncia (181) ou diretamente em delegacias especializadas. A sociedade manauara reage com indignação, exigindo justiça rigorosa para o caso. Fonte portal CM7.