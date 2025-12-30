CENAS FORTES! Mulher ciumenta persegue, atropela e mata namorado e amiga que passeavam juntos de moto; veja vídeo

Uma crise de ciúmes terminou em tragédia na madrugada de domingo (28/12), no bairro do Campo Limpo, zona sul de São Paulo. Geovanna Proque da Silva, 21 anos, estudante de medicina veterinária, perseguiu o namorado Raphael Canuto Costa, também de 21 anos, e a amiga dele, Joyce Corrêa da Silva, de 19 anos, por cerca de 500 metros e os atropelou intencionalmente com seu Citroën C4 prata. As vítimas morreram no local, após serem arremessadas a aproximadamente 30 metros de distância.





Raphael e Joyce estavam em uma moto quando foram atingidos na Rua Professor Leitão da Cunha. Câmeras de segurança registraram o momento exato da perseguição e da colisão: o carro de Geovanna acelera em alta velocidade e bate na traseira da moto, passando por cima das vítimas e destruindo o veículo. Além das duas mortes, um pedestre de 21 anos foi atingido, sofreu cortes na cabeça e nas costas, mas sobreviveu após atendimento médico.





O crime começou horas antes, durante um churrasco na casa de Raphael. Geovanna, que não estava presente, enviou mensagens reclamando da presença de outras mulheres na festa. Uma testemunha relatou que ela escreveu: “Ou você resolve ou eu resolvo”. Pouco depois, acompanhada da madrasta, Geovanna foi até a residência e tentou entrar para confrontar as convidadas. Raphael a conteve no corredor e, para evitar mais confusão, saiu de moto para dar uma volta.

No caminho, ele encontrou Joyce em uma adega próxima e a convidou para acompanhá-lo. Foi quando Geovanna os avistou e iniciou a perseguição fatal. Testemunhas afirmam que o ciúme era infundado: a mulher que motivou as mensagens iniciais era amiga de infância de Raphael, e Joyce era apenas uma conhecida, sem qualquer envolvimento romântico com ele.





Após o atropelamento, Geovanna dirigiu até um restaurante onde trabalhava o melhor amigo de Raphael, Ícaro, e disse:”Você não vai ver seu amigo não? Que eu acabei de matar junto com aquela vagabunda”. Ela tentou fugir a pé, mas passou mal, sofreu tonturas e caiu em uma calçada próxima. Populares tentaram linchá-la, mas policiais a resgataram e a prenderam em flagrante.





Geovanna apresentou laudos médicos à polícia indicando transtorno depressivo grave desde os 15 anos, com crises intensas em 2025, ideação suicida e tratamento psiquiátrico iniciado em agosto. Ela tomava antidepressivos controlados e já havia tentado suicídio anteriormente. Durante o interrogatório, acompanhada de advogada, permaneceu em silêncio.





A Justiça converteu a prisão em flagrante para preventiva. O caso é investigado pelo 37º Distrito Policial como homicídio doloso duplamente qualificado (por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa das vítimas) e lesão corporal. Exames periciais e toxicológicos estão em andamento.





Via portal CM7