Portal ainda não recebeu nota de esclarecimento sobre denúncia envolvendo o Sítio do Bosco

O portal Sobral 24 Horas informa que, até o presente momento, não recebeu qualquer nota oficial de esclarecimento por parte da direção do Sítio do Bosco acerca dos fatos narrados na denúncia publicada no último dia 12.





A matéria trouxe o relato de um leitor que apontou possíveis irregularidades em uma atração turística envolvendo animais silvestres no empreendimento localizado em Tianguá, na região da Serra da Ibiapaba. Segundo a denúncia, visitantes estariam pagando para tirar fotos com uma cobra da espécie jibóia e com outras aves, como araras, havendo questionamentos sobre as condições às quais os animais estariam sendo submetidos.





O denunciante solicitou a apuração do caso por órgãos competentes, como o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), para verificar se há cumprimento das normas ambientais vigentes e se os animais estão sendo mantidos de forma adequada.





A equipe do portal informa ainda que tentou entrar em contato com os responsáveis pela empresa Sítio do Bosco, buscando ouvir a versão oficial sobre os fatos narrados. No entanto, até o fechamento desta matéria, não houve envio de nota ou qualquer esclarecimento formal acerca das denúncias.





O portal reforça que a publicação teve como base relato de leitor e que as informações devem ser devidamente apuradas pelas autoridades competentes.





O espaço permanece aberto e à inteira disposição para que a direção do empreendimento apresente sua versão dos fatos, em respeito ao princípio do contraditório e da ampla informação ao público.



