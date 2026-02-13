Sargento Fahur diz que Toffoli não aguentou pressão: “Ratão”

Após o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Dias Toffoli deixar a relatoria do caso envolvendo o Banco Master, nesta quinta-feira (12), o deputado federal Sargento Fahur (PSD-PR) publicou um vídeo e chamou o magistrado de “ratazana grande”.





A decisão de Toffoli de deixar o caso no STF foi informada em nota divulgada pelo própria Corte depois de uma reunião fechada entre os ministros.





O parlamentar avisou que assinou o pedido de impeachment de Toffoli.





– Ratão grande, Toffoli. Não aguentou a pressão. Deixou a relatoria do caso Banco Master. Ratazana grande querendo se proteger. (…) Agora tem que impeachmar você! Eu assinei hoje – falou.





O ministro André Mendonça, do STF, foi sorteado nesta quinta-feira como novo relator do inquérito na Suprema Corte que trata das fraudes do Banco Master.





Via portal Pleno News