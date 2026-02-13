CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

SOBRALNET - A MELHOR INTERNET DO BRASIL!

SIGA-NOS NO INSTAGRAM

sexta-feira, 13 de fevereiro de 2026

Sargento Fahur diz que Toffoli não aguentou pressão: “Ratão”

sexta-feira, fevereiro 13, 2026  Nenhum comentário

Após o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Dias Toffoli deixar a relatoria do caso envolvendo o Banco Master, nesta quinta-feira (12), o deputado federal Sargento Fahur (PSD-PR) publicou um vídeo e chamou o magistrado de “ratazana grande”.

A decisão de Toffoli de deixar o caso no STF foi informada em nota divulgada pelo própria Corte depois de uma reunião fechada entre os ministros.

O parlamentar avisou que assinou o pedido de impeachment de Toffoli.

– Ratão grande, Toffoli. Não aguentou a pressão. Deixou a relatoria do caso Banco Master. Ratazana grande querendo se proteger. (…) Agora tem que impeachmar você! Eu assinei hoje – falou.

O ministro André Mendonça, do STF, foi sorteado nesta quinta-feira como novo relator do inquérito na Suprema Corte que trata das fraudes do Banco Master.

Via portal Pleno News

Veja mais sobre:

0 comentários:

Postar um comentário

Comente esta matéria

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 